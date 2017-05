Neuss. Am Freitagmittag ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A57 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe der Anschlussstelle Neuss-Norf fuhren mehrere Fahrzeuge aufeinander auf. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war eine Fahrspur bis zum Nachmittag gesperrt.