Korschenbroich. In der Nacht zu Samstag kam es zu einer Massenschlägerei bei einer Hochzeitsfeier in Korschenbroich. Gegen 0:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Einsatz in eine Veranstaltungshalle gerufen. 200 Personen seien in die Schlägerei involviert, es seien Messer und Baseballschläger eingesetzt und mehrere Kinder und Personen verletzt worden, teilten die Notrufmelder der Polizei mit. Außerdem wurden "Schussabgaben gemeldet".

Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an den Tatort an. Unter anderem wurden Verstärkungskräfte aus den umliegenden Behörden angefordert sowie ein Polizheihubschrauber eingesetzt.

Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass acht Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt wurden. Der Einsatz von Schusswaffen oder Stichwaffen hätte sich aber nicht bestätigt. Es sei aber "erheblicher Sachschaden" entstanden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei steht eine sechsköpfige Personengruppe aus einer Familie des Hochzeitspaares im Verdacht die Auseinandersetzung begonnen zu haben. Die Motivlage sei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. red