Neuss. Mit einem Foto fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der am Freitagmittag ein Mädchen sexuell belästigt haben soll.

Nach Angaben der Polizei stiegen der gesuchte Mann und sein späteres Opfer gegen 12.40 Uhr an der Haltstelle Neustraße in den Bus 852 in Richtung Stadthalle ein. Schon vorher soll der Täter versucht haben mit dem Mädchen ins Gespräch zu kommen. Im Linienbus faste er ihr schließlich ans Gesäß, so die Beamten. Als die Jugendlich bei dem Busfahrer um Hilfe bat, stieg der Mann an der Humboltstraße aus und flüchtete.

Das Opfer erstatte Anzeige bei der Polizei. Mit einem richterlichen Beschluss fahnden die Beamten nun nach dem Täter. Folgende Beschreibung liegt ebenfalls vor: Der Gesuchte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und um die 1,76 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare, einen Bart, auffällige Augenbrauen und einen dunkeln Teint. Außerdem sprach er akzentfrei Deutsch.

Hinweise werden unter folgender Nummer entgegengenommen: 02131 300-0. red