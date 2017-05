Neuss. Zwei Verletzte hat ein Unfall auf der A 57 bei Neuss am Montag gefordert. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte gegen 15 Uhr ein 49-Jähriger aus Nettetal mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Neuss-Norf auf die Autobahn in Richtung Nimwegen auffahren wollen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn berührte er mit seinem Fahrzeug einen Lkw. Das Auto geriet ins Schleudern und stieß in der Folge mit dem Wagen einer 62-Jährigen sowie einem Transporter zusammen.

Bei dem Unfall wurden der Nettetaler schwer und die 62-Jährige aus Grevenbroich leicht verletzt. Der Verkehr staute sich bis auf etwa zehn Kilometer - sowohl auf der A 57 als auch auf der benachbarten A 46. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 45000 Euro.