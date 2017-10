Einen jungen Hund sichergestellt hat die Polizei in Dormagen. Kinder hatten des Tier am Montag verkaufen wollen. Besorgte Bürger verständigten die Polizei.

Laut Polizeibericht hatten drei Kinder an Haustüren im Ortsteil Hackenbroich geschellt und den Bewohnern einen kleinen Hund zum Kauf angeboten. Das Tier saß in einem bunten Trolley, den die Kinder mit sich führten. Die alarmierte Polizei traf die Kinder samt Welpen wenig später an. Ein 12-Jähriger erklärte, man habe den Hund aus dem Urlaub mitgebracht und ihn nun verkaufen wollen. Die Polizei veruschte mit den Erziehungsberechtigten in Kontakt zu kommen, erhielt aber keinen befriedigenden Aufschluss über die Gesamtumstände. Fazit: Die Beamten stellten den kleinen Hund sicher und übergaben ihn in die Obhut eines Tierheims.

Nun müssen die Eigentumsverhältnisse und mögliche Verstöße nach dem Tierschutzgesetz ermittelt werden.