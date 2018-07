Kaarst. Am Sonntag wurde ein vierjähriges Kind leblos aus dem Kaarster See gezogen. Die Mutter hatte das Kind zuvor als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde eine Suche mit ehrenamtlichen Rettungskräften und Feuerwehr gestartet. Taucher und ein Rettungshubschrauber eilten zum See.

Das Kind wurde schließlich im See treibend gefunden. Notärzte reanimierten es sofort. Danach wurde es mit einem Kindernotarzt ins Krankenhaus gebracht. Notfallseelsorger betreuten die Badegäste vor Ort. Es waren Kräfte der Feuerwehr Kaarst und Kollegen aus Düsseldorf im Einsatz. red