Kaarst. Am Freitagnachmittag hat ein Ehepaar in einen verletzten Mäusebussard am Straßenrand aufgelesen und zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Um dem Tier schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen, verständigten die Polizeibeamten die Wildvogelhilfe Mönchengladbach. Nach Angaben der Polizei holte ein Mitarbeiter den Greifvogel kurz darauf von der Wache ab, um ihn an einen Falkner zu übergeben, der das Tier aufpäppelt und im Anschluss wieder auswildert. red