Kaarst. Am Montagabend, gegen 18:25 Uhr, fuhr ein 19-jähiger Neusser mit seinem Smart über die Landstraße 390 in Richtung Schiefbahn. Nach Polizeiangaben verlor der Mann, aus bislang unbekannten Gründen, in Höhe des Kaarster Sees die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der junge Mann konnte sich selbständig aus seinem Auto befreien. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr teilweise ab. red