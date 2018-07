Kaarst. Das Kind, das leblos aus dem Kaarster See gezogen worden ist, ist am Montag gestorben. Es handelte sich laut Angaben der Polizei um einen vierjährigen Jungen. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Unglücksfall auszugehen, teilten die Beamten mit.

Zahlreiche Rettungskräfte - darunter auch Taucher - hatten am Sonntagabend den Kaarster See nach dem Vierjährigen abgesucht. Die Mutter hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet. Der Junge wurde schließlich leblos im Schwimmerbereich des Sees treibend gefunden. Notärzte reanimierten es sofort. Danach wurde er mit einem Kindernotarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Vierjährige am Montagnachmittag.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Hintergründen aufgenommen. red