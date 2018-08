Kaarst. Eine 25 Jahre alte Frau hat in Höhe des Kaarster Sees einen auf einer nicht beleuchteten Straße liegenden Mann überfahren. Der noch nicht identifizierte Mann wurde in der Nacht zum Samstag lebensgefährlich verletzt und erlag am Sonntag seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Autofahrerin habe ihn plötzlich auf der Neersener Straße in Richtung Willich liegen sehen, den Zusammenstoß aber trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern können. Die Straße sei im Bereich des Unfalls nicht beleuchtet gewesen. Die 25-Jährige aus Willich erlitt laut Angaben der Polizei einen Schock. dpa/red