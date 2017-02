Kaarst. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Lange Hecke“ sind am Samstag Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung gelangt. Die Tat geschah während der Abwesenheit der Mieter, zwischen 16.50 und 21 Uhr.

Ziel der Diebe war Geld und Schmuck zu erbeuten. Sie entkamen ebenso unbemerkt, wie sie gekommen waren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.