Kaarst. Kurz nach Donnerstagmittag erstattete eine 76-Jährige bei der Polizei Kaarst Anzeige. Circa eine Stunde vorher hatte man ihr in einem Discounter in Kaarst die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Als sie danach bei ihrer Bank ihre Karte sperren lassen wollte, teilte ihr der Bankangestellte mit, dass bereits mehrmals versucht worden sei, Bargeld abzuheben. Die Vorhaben scheiterten jedoch jeweils an der Eingabe der falschen PIN.

Zeitgleich kontrollierten Beamte an der Mittelstraße einen Ford Focus mit Dortmunder Kennzeichen, in dem zwei Personen saßen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann am Steuer keinen Führerschein hat. Bei der weiteren Überprüfung der Beiden wurde bekannt, dass sie in der jüngsten Vergangenheit des Diebstahls verdächtigt wurden.

Die Polizisten ließen sich die Kameraaufnahmen vom Geldautomaten zeigen. Hierbei wurde klar, dass das Duo für die Tat in Betracht kommt. Die beiden Verdächtigen, ein 41-jähriger Mann aus Dortmund und sein 32-jähriger Fahrer, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurden festgenommen.