Kaarst. Kaarster Bürger verständigten am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, die Polizei. Ein älterer Herr, der von Tür zu Tür ging und vorgab für die Altenhilfe zu sammeln, hatte ihren Argwohn geweckt. Die Polizei traf den beschriebenen Verdächtigen in der Nähe der Flottheide an und kontrollierte ihn.

Der 77-Jährige aus dem Kreis Heinsberg war den Beamten kein Unbekannter. Er fiel bereits in der Vergangenheit auf, weil er vorgab, für einen gemeinnützigen Verein zu sammeln. Da weder die Internetseite noch die angegebene Telefonnummer der angeblichen Hilfsorganisation existent zu sein schienen wurden Ermittlungsverfahren wegen möglichen Betrugs eingeleitet. Die Polizei und auch seriöse Senioreninitiativen warnen vor dubiosen Spendensammlern.

Bei Zweifeln, ob die erbetene Spende wirklich einer gemeinnützigen Organisation und damit dem „Guten Zweck“ dient, sollte von Barzahlungen an der Haustür oder in der Fußgängerzone abgesehen werden. Beim Verdacht, die bittstellende Person könnte in betrügerischer Absicht handeln empfiehlt es sich, die Polizei (Telefon: 02131-3000 oder Notruf 110) einzuschalten, auch um andere potentielle Spender vor Schaden zu bewahren.