Neuss. Eine vermeintlich hilflose Person hat Rettungskräften und Polizei am Sonntagmorgen in Neuss einige Probleme bereitet.

Wie die Polizei berichtete, war die Besatzung eines Rettungswagens egen 4 Uhr in den Bereich des Hauptbahnhofes gerufen worden. Dort galt es, einem 40-Jährigen zu helfen, der zunächst friedloch war, plötzlich aber die Mitarbeiter des Rettungsdienstes angriff, so dass einer schließlich in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Auch herbeigerufene Polizeibeamte griff der alkoholisierte Mann an und verletzte sie leicht. Der 40-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn.