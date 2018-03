Grevenbroich. Eine seit Anfang Februar vermisste 57-jährige Grevenbroicherin ist tot. Das bestätigte die Polizei am Freitagvormittag. Die Obduktion einer am Samstag am Rhein bei Düsseldorf gefunden Leiche ergab, dass es sich um die Vermisste handelt.

Die Frau war seit dem 4. Februar verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei sowie der Bevölkerung blieben lange erfolglos. Die Obduktion der Toten ergab keine Hinweise auf eine Straftat. red