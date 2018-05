Grevenbroich. Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu einem Feuer in einem Wohnhaus in Grevenbroich-Neurath, bei dem am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen ist. Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um einen 21-Jährigen, wie Polizei und Feuerwehr berichteten. Mittlerweile liegen Erkenntnisse vor, dass der Brand in der Küche im ersten Obergschoss des Hauses ausgebrochen war. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nach wie vor nicht. Die Kripo prüft, ob ein technischer Deket oder fahrlässiges Verhalten ursächlich waren.

Die Einsatzkräfte hatten den Mann zwar schwer verletzt aus dem Gebäude in Neurath gerettet. Er starb jedoch noch an Ort und Stelle. Vier weitere Leute wurden aus dem Haus geführt, sie erlitten Rauchvergiftungen. Auch ein Polizeibeamter wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

„Die erste Etage und das Dachgeschoss eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses brannten beim Eintreffen der Rettungskräfte in voller Ausdehnung“, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer wurde in den Nachtstunden gelöscht. Der betroffene Gebäude teil ist stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar.

Mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsdiensten waren im Einsatz, darunter viele Ehrenamtliche. dpa