Grevenbroich-Kapellen. Am Mittwochnachmittag, um 17:20 Uhr, kam es in Grevenbroich-Kapellen zu einem tragischen Unglück an einem Bahnübergang.

Nach Angaben der Polizei wurde ein 18-jähriger Mann beim Überqueren der Schienen von einer in diesem Abschnitt einzeln fahrenden Lokomotive erfasst und tödlich verletzt. Die Schranke an dem Bahnübergang war zu diesem Zeitpunkt geschlossen.

Nach einer ersten Einschätzung geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Durch den Zusammenprall wurde an der Lokomotive der Dieseltank beschädigt.

Durch das Unfall wurden zwei Bahnübergänge geschlossen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. red