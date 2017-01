Grevenbroich Pkw landet auf Dach - Niemand leistet Erste-Hilfe

Grevenbroich. Am Sonntag gegen 21.50 Uhr ist eine 20-jährige Frau aus Grevenbroich auf der L69 in Richtung Barrenstein mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet die junge Frau mit ihrem Auto ins Grünbankett. Beim Versuch des Gegenlenkens verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Opel überschlug sich einmal und blieb auf dem Dach im angrenzenden Feld liegen. Die junge Frau konnte sich nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien, jedoch über ihr Mobiltelefon die Polizei verständigen.

Andere Verkehrsteilnehmer, die an der Unfallstelle vorbei fuhren, kümmerten sich nicht um die schwer verletze Frau, die nach Erstversorgung an der Unfallstelle stationär in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Während der Unfallaufnahme musste die L69 in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.