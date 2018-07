Grevenbroich. Ein offensichtlich angetrunkener Mann soll in der Nacht zu Dienstag Frauen am Bahnhofsvorplatz in Grevenbroich angepöbelt haben. Zeuginnen berichteten der Polizei außerdem, dass der 32-Jährige versucht haben soll, sie zu berühren, teilten die Beamten mit.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann fest. Er sei schon zuvor im Stadtpark aufgefallen: Dort soll er sich laut Angaben der Polizei in "schamverletzender Weise" gezeigt haben. red