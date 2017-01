Grevenbroich Großeinsatz für die Feuerwehr in Kapellen

Grevenbroich. Am späten Montagabend ist die Feuerwehr in Grevenbroich-Kapellen stundenlang im Einsatz gewesen, um einen Brand in der Nähe der Tal Straße/Neusser Straße zu löschen. Die Polizei sperrte den Brandbereich ab.

Das Feuer hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits so weit ausgedehnt, dass eine Scheune und zwei Lagerhallen von den Flammen erfasst worden waren. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.