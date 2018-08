Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die eine Frau in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Grevenbroich vergewaltigt haben sollen. Die mutmaßlichen Täter sollen sie in Düsseldorf kennengelernt haben.

Grevenbroich. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Grevenbroich vergewaltigt haben sollen.

Die 17 und 20 Jahre alten Männer stehen laut Angaben der Polizei im Verdacht, eine 35-jährige Frau in der Nacht zum vergangenen Freitag in Düsseldorf kennengelernt und später in einer Unterkunft sexuell missbraucht zu haben.

Die 35-Jährige habe sich anschließend in einen Zug geflüchtet. Dort habe sie offenbar mit anderen Fahrgästen und dem Zugpersonal über den Vorfall gesprochen.

Die Polizei habe die sichtlich betroffene Frau an der folgenden Haltestelle in Empfang genommen. Die mutmaßlichen Täter konnten kurz darauf in Grevenbroich in Gewahrsam genommen werden, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach habe U-Haft für die beiden Tatverdächtigen beantragt. Die Ermittlungen dauern an. red