Das Gebäude war abgerissen und neu errichtet worden. Geöffnet ist von 8 bis 21 Uhr.

Grevenbroich. Nach rund einem halben Jahr Umbauzeit eröffnet die Lidl-Filiale an der Kolpingstraße 89 in der Südstadt in komplett neuen Räumen. Am Donnerstag um 8 Uhr öffnen die Türen erstmals wieder für die Kunden.

Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Konzern seine Filiale in der Südstadt neu errichten wolle. In diesem Jahr wurde der bisherige Komplex abgerissen. Auf dem Areal entstand ein Neubau mit großer Glasfassade sowie mit rund 1200 Quadratmetern Laden- und 430 Quadratmetern Nebenfläche.

Bürgermeister Krützen sitzt am Donnerstag für den guten Zweck an der Kasse

Laut dem Konzern wurde auf Energieeffizienz besonderer Wert gelegt. Geheizt werde die Filiale durch die Nutzung der Abwärme aus den Kühlregalen, fossile Brennstoffe würden dafür nicht mehr benötigt. Durch verbesserte Wärmedämmung, Fußbodenheizung, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und moderne LED-Beleuchtung werde Energie gespart.

Das Sortiment in den neuen Verkaufsräumen umfasst rund 1600 Produkte von Tiefkühlkost über Molkereiprodukte, Frischfleisch, Obst und Gemüse bis zu Backwaren. Bei regelmäßigen Sonderaktionen würden auch Textilien, Haushalts- und Elektroartikel, Spielwaren und anderes angeboten. Geöffnet hat die Filiale an der Kolpingstraße montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 21 Uhr.

Bei der Vorstellung des Bauprojekts hatte der Konzern angekündigt, die Zahl der Autostellplätze leicht zu erhöhen. Etwa 160 Fahrzeuge können dort nun während des Einkaufens geparkt werden.

Zur Wiedereröffnung am Donnerstag werden die Kunden einen stadtbekannten „Mitarbeiter“ vorfinden: Bürgermeister Klaus Krützen wird um 9 Uhr an der Kasse Platz nehmen und Einkäufe über den Scanner ziehen – für einen guten Zweck. Lidl spendet die Einnahmen daraus an die „Alltagshelfer Grevenbroich“. Eine weitere Aktion: Kunden können bis Samstag an einer Verlosung für ein „Drei-Minuten-Freishoppen“ teilnehmen. Red