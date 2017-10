Grevenbroich. Ein 26-jähriger Autofahrer ist in Grevenbroich tödlich verunglückt. Der Mann fuhr in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto auf der Kreisstraße 10 in Richtung Barrenstein, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Dort kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des eingeklemmten Mannes feststellen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 / 3000 zu melden. red