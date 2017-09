Grevenbroich. Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die im Verdacht stehen, eine 20-Jährige sexuell bedrängt zu haben. Die junge Frau ging in der Nacht zu Sonntag allein an der Orkener Straße entlang, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der beiden versuchte die Frau unvermittelt festzuhalten, der andere "begrapschte" sie. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Als sich eine Gruppe Menschen von der Innenstadt aus näherte, ließen die Männer von der jungen Frau ab und flüchteten Richtung altes Finanzamt. Die 20-Jährige beide als etwa 25 Jahre alt sein. Der erste Mann soll circa 1,80 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur und soll mit Jeans und einem schwarzen Hemd bekleidet sein. Am linken Handgelenk habe er ein Lederarmband getragen. Der zweite Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein und ebenfalls eine normale Statur haben.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei anzurufen. red