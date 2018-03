Bombenalarm in Neuss: Im Hafen ist am Montagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr entschärfen wird.

Neuss. Bombenalarm in Neuss: Im Hafen ist am Montagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf voraussichtlich am Dienstagmorgen ab ungefähr 9 Uhr entschärfen wird. Dadurch wird der Zugverkehr in der Region betroffen sein. Die Entschärfung wird Auswirkungen auf die Regionalzüge RE 4 und 6 sowie die S-Bahnen der Linien 8 und 11 haben.

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde auf dem Gelände des Essity Werk SCA Neuss an der Floßhafenstraße gefunden. Wie die Stadt Neuss mitteilte, sind von dem Fund und dessen Entschärfung im wesentlichen Hafenfirmen und Hafen-Terminals betroffen, die ihren Betrieb unterbrechen und bestimmte Bereiche verlassen müssen.

Zufahrten zum Hafen werden gesperrt

Die Polizei, das Ordnungsamt und das Amt für Verkehrsangelegenheiten werden am Dienstagmorgen ab 8.15 Uhr die Zufahrten sperren. Betroffen davon sind insbesondere der Willy-Brandt-Ring (ab Auffahrt Düsseldorfer Straße, bzw. Hammer Landstraße wird dieser vollständig gesperrt), die Floßhafen- und die Tilsiter Straße, teilte die Stadt Neuss mit.

Anwohner gäbe es in dem engeren Gefahrenbereich von 300 Metern und dem weiteren Gefahrenbereich von 700 Metern nicht.

Auch der ÖVPN betroffen

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV. Die S-Bahnstrecke-Neuss wird während der Entschärfung (ab 8.55 Uhr) unterbrochen. Die S-Bahn-Haltestelle Neuss-Rheinparkcenter wird bereits ab 8.30 Uhr nicht mehr angefahren. Ebenso fährt die Buslinie 842 die S-Bahn Haltestelle Neuss Rheinparkcenter ab 8.30 Uhr nicht mehr an. Stattdessen wird der Bus vom Rheinparkcenter kommend, links auf die Hammer Landtsraße abbiegen.

Infos Die Stadt Neuss hat ein Info-Telefon mit der Nummer 02131 - 909090 eingerichtet. Ebenso sind Informationen zur aktuellen Lage im Internet auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de und auf Facebook zu finden. Zudem wird die Feuerwehr auf den WarnApps Infos zur aktuellen Lage mitteilen.

Nach der Entschärfung der Bombe werden die Anlieger mit Lautsprecherwagen und durch Radioansagen informiert, teilt die Stadt Neuss mit. red

Der Evakuierungsbereich der Bombe. Der Bereich A (innerer Bereich) muss vollständig evakuiert werden. Im Bereich B (äußerer Kreis) sollen die Mitarbeiter der angesiedelten Firmen die der Bombe abgewandten Räumlichkeiten aufsuchen. Im Bereich B darf sich ab 8.45 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten, teilte die Feuerwehr mit. Grafik: Stadt Neuss