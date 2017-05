Eine Sonderkontrolle zu Drogen am Steuer führte die Polizei in Meerbusch durch. 44 Fahrer wurden überprüft. Das Ergebnis ist beunruhigend.

Meerbusch. Gezielte Drogenkontrollen hat die Polizei am Donnerstag in Meerbusch durchgeführt. 44 Fahrer wurden überprüft. Ergebnis: Bei fast jedem sechtsen gab es deutliche Anzeichen für Drogenmissbrauch. Insgesamt wurde sieben Fahrern eine Blutprobe entnommen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

In einem Fall zeigte ein 28-jähriger Meerbuscher zusätzlich Ausfallerscheinungen, so die Polizei in ihrem offiziellen Bericht zu den Vorfällen. Deshalb behielten die Beamten direkt vor Ort den Führerschein ein.

Polizei stellt Marihuana sicher

Darüber hinaus führten zwei junge Männer jeweils "eine geringe Menge" Marihuana mit sich, so die Beamten weiter. Die Polizei stellte die Drogen sicher.

Auch ein 23-jähriger Kaarster musste seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Er stand zwar nicht unter Drogeneinfluss, hatte seinen Wagen jedoch "unsachgemäß getuned", wie die Polizisten den Sachverhalt beschreiben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird einem Gutachter zur Prüfung vorgeführt. Die entsprechenden Verfahren hat die Polizei in allen Fällen eingeleitet.

Im Jahr 2016 kam es im Rhein-Kreis Neuss zu 173 Verkehrsunfällen, bei denen der Konsum von Alkohol oder Drogen eine Rolle spielte. Die Polizei wird ihre Kontrollen daher weiter fortsetzen.