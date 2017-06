In Dormagen krachten vier Autos ineinander. Für die Unfallaufnahme musste die K 18 zeitweise komplett gesperrt werden.

Dormagen. Drei Schwerverletzte und mehr als 30.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend auf der K18 in Dormagen. Laut Polizei war ein 49-jähriger Dormagener in einem Kleintransporter in Richtung Hackenbroich unterwegs. Er wollte nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Dabei musste er jedoch Radfahrer passieren lassen und bremste ab. Nachfolgende Fahrer erkannten das wohl zu spät: Insgesamt vier Autos krachten ineinander.

Drei Insassen wurden beim Aufprall schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die K 18 musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. red