Ein 45 Jahre alter Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wuppertaler und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei der daraus resultierenden Kollision verletzt.

Dormagen. Zwei Personen sind am Dienstag bei einem Unfall in Dormagen verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Mann und seine gleichatrige Beifahrerin aus Wuppertal waren am Nachmittag auf der Franz-Gerstner-Straße aus Richtung Hackenbroich kommend in Richtung Nievenheim unterwegs, als der Wuppertaler gegen 15.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Gegenverkehr geriet und schließlich mit einem vollbeladenen aus Euskirchen kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Transporter eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schweren Gerät geborgen werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Seine Beifahrerin wurde ebenfalls leichtverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Beamten der PW Dormagen wurden durch das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr und einer Kehrmaschine entfernt. Die Franz-Gerstner-Straße wurde für eine Dauer von rund vier Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Red