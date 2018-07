Dormagen-Zons. In Zons ist am frühen Donnerstagmorgen in einer Erdgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Notruf ging bei der Feuerwehr um 2.33 Uhr ein. Die Wohnung an der Mauerstraße brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung, berichtet die Polizei. Die acht Bewohner hatten das Haus da schon bereits verlassen. Sechs von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei allen Verletzten bestand keine Lebensgefahr.

Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Drei weitere Wohnungen wurden durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen, so dass hier eine Nutzung vorerst untersagt wurde. Die betroffenen Anwohner kommen bei Verwandten unter.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Düsseldorf herangezogen, die mit dem Großraumkrankenwagen die Einheiten vor Ort unterstützte.

Die Brandexperten der Kriminalpolizei fanden bislang keine Hinweise auf ein vorsätzlich gelegtes Feuer. Vielmehr deuten die Umstände auf eine fahrlässige Verursachung hin. red