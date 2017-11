Dormagen. In Straberg kam es am Samstagmorgen innerhalb von kurzer Zeit zu drei Bränden, bei denen glücklicherweise kein größerer Schaden entstand. Wie die Polizei mitteilte bemerkten Anwohner gegen 2:15 Uhr am Linden-Kirch-Platz einen brennenden Weihnachstskranz, der an einer Haustüre aufgehängt war. Den Hausbewohnern gelang es, das Feuer zu löschen. Hierbei zog sich eine 48-jährige eine Rauchvergiftung zu, ihr 17-jähriger Sohn erlitt Brandverletzungen an den Händen. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt.

Ermittlungen ergaben, dass sich unmittelbar vor dem Brandausbruch eine männliche Person an der Haustüre aufhielt und dann wegrannte. Bekannt ist, dass die Person etwa 180 cm groß und schlank ist, sie trug helle Oberbekleidung. Fast zeitgleich kam es in unmittelbarer Nähe an einer Gaststätte auf dem Mühlenbuschweg zu einem weiteren Brandausbruch. Hier brannte der Inhalt eines Mülleimers, der durch den Berechtigten selbst gelöscht werden konnte. Etwa eine Viertelstunde später wurde auf der Schützenstraße ein weiterer brennender Mülleimer entdeckt, der durch Anwohner gelöscht werden konnte.

Gleichwohl wurde durch die Hitzeentwicklung eine Hausfassade beschädigt. Die Polizei fragt daher, wer zur genannten Tatzeit in der Ortslage Straberg verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. Hinweise auf die beschriebene Person geben kann. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen. red