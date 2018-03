Dormagen. Bei der Leiche, die ein Passant am Freitag am Rheinufer in Duisburg gefunden hatte, handelt es sich um eine vermisste 81-jährige Dormagenerin. Die Polizei suchte seit dem 27. Februar mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau, die von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde. Das teilten die Ermittlungsbehörden am Montagvormittag mit.

Laut Polizei gibt es keine Ahnhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder eine Straftat, die zum Tod der 81-Jährigen geführt hätten. red