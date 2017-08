Dormagen-Delrath. Am Sonntagabend, gegen 18:50 Uhr, kam ein 57-jähriger Dormagener mit seinem Motorrad nach rechts von der Straße ab. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe eines Logistikzentrums auf der Edisonstraße in Richtung Bundesstraße 9.

Beim Kontakt mit dem Bordstein stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Nach medizinischer Versorgung durch Ersthelfer brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. red