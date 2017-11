Dormagen. Am Samstagmorgen betrat ein maskierter Mann gegen 7:25 Uhr eine Bäckerei auf der Ubierstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Wie die Polizei mitteilte flüchtete der Täter im Anschluss an die Tat zu Fuß mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Langemarckstraße. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt und geschätzte 170 cm groß, schlanke Gestalt.

Er war zur Tatzeit mit einer grünen Bomberjacke, dunkler Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet. Der Täter sprach deutsch mit südländischem Akzent und transportierte die Beute in einer grünen Tüte ab. Bei der Maskierung soll es sich um eine Skimaske gehandelt haben. Ob ein Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Rheinfeld vom 11.11.17, 11:20 Uhr besteht, wird durch die Kriminalpolizei überprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Umfeld der Bäckerei verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen. red