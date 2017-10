Dormagen. Drei Kinder haben am Montagvormittag an Haustüren in Dormagen geschellt und den Bewohnern einen kleinen Hund, zum Kauf angeboten. Die Bewohner alarmierten daraufhin die Polizei.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte die beschriebenen Kinder samt Welpen wenig später ausfindig machen, teilte die Polizei mit. Ein 12-Jähriger erklärte auf Nachfrage, man habe den Hund aus dem Urlaub mitgebracht und ihn nun verkaufen wollen. Dass dieses Vorhaben nicht rechtens war, war offenbar auch dem jungen Trio bekannt, weswegen der Hund versteckt im Trolley transportiert wurde.

Nachdem auch eine Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten keinen befriedigenden Aufschluss über die Gesamtumstände erbrachte, stellten die Polizisten den kleinen Hund kurzerhand sicher und übergaben ihn in die Obhut eines Tierheims. Nun gilt es, die Eigentumsverhältnisse und mögliche Verstöße nach dem Tierschutzgesetz zu ermitteln.