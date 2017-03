Köln. Ein lauter Knall, der bis in den Kreis Mettmann und Rhein-Kreis Neuss zu hören war, hat in der Nacht zu Donnerstag viele Menschen aus dem Schlaf gerissen. Bei Ineos im Kölner Norden ist laut dem Unternehmen um 1.45 Uhr eine Sicherheitseinrichtung angesprungen. Dies sei einhergegangen mit einem lauten Knall und einem anhaltenden sichtbaren Feuerschein, teilte das Unternehmen am frühen Donnerstagmorgen mit. Bei dem Zwischenfall sei eine sogenannte Berstscheibe zerbrochen, wodurch eine Anlage gefahrlos zur Atmosphäre entspannt wurde.

Berstscheiben sind Sollbruchstellen und werden als Sicherheitseinrichtungen zum Beispiel in Hochdruckanlagen eingesetzt. Das in der Anlage verarbeitete Gas sei auf diese Weise rasch und sicher aus dem System gebracht worden, so Ineos weiter.

Die zuständigen Behörden sind informiert. Das Unternehmen bedauert die Störung der Nachtruhe der Nachbarn. Red