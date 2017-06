Dormagen. Am Sonntagabend hat ein eingeschalteter und vergessener Herd einen Feuerwehreinsatz in der Straße In der Au ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 22 Uhr von einem Bewohner des Hauses alamiert, der starken Rauch aus einer Nachbarwohnung bemerkt hatte.

Der Mieter hatte den Rauch nicht bemerkt und schlief in der Wohnung. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr das Haus durchlüftet hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straße In der Au musste zwischenzeitlich gesperrt werden. red