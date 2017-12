Dormagen. Seit Donnerstagabend wird die elfjährige Chantal R. aus Dormagen-Horrem vermisst. Nachdem das Kind am Donnerstagabend (30.11.) nicht nach Hause gekommen war, erstattete die Mutter eine Vermisstenanzeige, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Mädchen ist nach Angaben der Ermittler zuletzt in der Nacht zu Freitag gegen 03:00 Uhr im Bereich der Krefelder Straße in Dormagen gesehen worden. Bislang konnte die Polizei den Aufenthaltsort der Elfjährigen nicht ermitteln. Auch der Einsatz eines Personenspürhundes am Freitag führte nicht zum Auffinden des Mädchens. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor.

Die Polizei fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann. Chantal ist 155 Zentimeter groß und hat lange braune Haare, mit rot gefärbten Spitzen. Sie trug zuletzt blaue Jeans, braune knöchelhohe Stiefel und einen grauen Halbmantel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen