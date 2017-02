Dormagen-Nievenheim. In der Nacht zum Montag stiegen unbekannte Einbrecher durch eine aufgehebelte Tür in eine Bäckerei ein, die sich in einem Supermarkt an der Bismarkstraße befindet. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Was ihnen dabei an Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Die Polizei wurde, gegen 1.40 Uhr, vom Sicherheitsdienst über den Einbruch informiert. Dieser hatte beim Eintreffen am Supermarkt drei verdächtige Personen in Richtung „Am Damchenpfad“ flüchten sehen. Von dem Trio ist lediglich bekannt, dass alle drei dünn und dunkel gekleidet waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.