Dormagen. In einem Aluminiumverarbeitenen Betrieb in Dormagen ist am frühen Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen. Drei Feuerwehrleute wurden im Einsatz leicht verletzt.

Die Feuerwehr Neuss und Dormagen nahmen Umweltmessungen vor. Auffällige Werte wurden bislang nicht gemessen. Gegen 21.50 Uhr hob die Feuerwehr die Warnung auf.

"Etwa 80 Einsatzkräfte sind vor Ort und bekämpfen den Brand", sagte der Sprecher der Stadt Dormagen, Max Laufer unserer Zeitung. Dichter Rauch drang aus der Industriehalle an der Edisonstraße der Firma Hydro. Drei Trupps bekämpften das Feuer von innen. Ein Übergriff der Flammen auf weitere Bereiche der Halle und auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Auf Grund der hohen sommerlichen Temperaturen seien die Feuerwehrmänner sehr erschöpft, sagte der Sprecher. Unterstützt wurde die Feuerwehr Dormagen durch die Feuerwehren Neuss, Grevenbroich und die Werkfeuerwehr der Aluminium Norf GmbH. red