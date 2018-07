Dormagen. Ein Senior ist am heiligten Tag in seiner Wohnung von einem Bettler ausgeraubt worden. Erst hatte der Unbekannte geklingelt und um Geld gebeten.

Wie die Polizei mitteilt klingelte der Mann gegen 12.30 Uhr bei einem über 80-Jährigen auf „Auf der Hardt“ sturm. Als sich die Tür öffnete, soll der Unbekannte in schlechtem Deutsch um Geld gebeten haben. Der ältere Herr sprang darauf an und suchte in seinem Portemonnaie nach Kleingeld während der Bettler weiter auf ihn einredete, so die Beamten weiterhin. Dann soll der Senior aufgrund seiner körperlichen Einschränkung gestürzt sein, heißt es im Polizeibericht. Diesen Umstand soll der Mann ausgenutzt haben – er nahm das restliche Geld aus dem Portemonnaie und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Opfer blieb unverletzt und beschreibt den Täter wie folgt: er soll um die 25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine schlanke Statur mit kindlichem Gesicht und trug dunkle Kleidung. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Nummer 02131 3000 entgegen. red