Dormagen Auffällig gelber Porsche gestohlen

Dormagen. Am Donnerstagabend waren in Dormagen bislang unbekannte Autodiebe aktiv. Zwischen 19.30 Uhr und 20.25 Uhr stahlen die Täter im Gewerbegebiet an der Roseller Straße einen auffallend gelben Porsche 911 Carrera 4.

Der Sportwagen, Erstzulassung 1992, hatte die amtlichen Kennzeichen NE-SP964. Wer den recht auffälligen Sportwagen sieht oder Hinweise zu dessen Verbleib machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000.