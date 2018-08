Dormagen. Eine Autowerkstatt in Dormagen steht in Flammen. Der Einsatz begann um 17.16 Uhr und dauerte bis in den Abend an. Die starke Rauch- und Geruchsentwicklung reichte bis nach Köln und Leverkusen.

Wie die Feuerwehr Köln auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, brennt in Dormagen eine Autowerkstatt. Auslöser sei ein brennendes Fahrzeug gewesen. Dieser Brand habe dann auf die gesamte KfZ-Werkstatt übergegriffen.

Die Feuerwehr Dormagen ist aktuell in Hackenbroich wegen eines Hallenbrandes mit starker Rauchentwicklung im Einsatz. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/fhUOuoAbmt — Stadt Dormagen (@stadtdormagen) 24. August 2018

Da sich in dem etwa 200 Quadratmeter großen Komplex unter anderem viele Kunststoffe befinden, sei die Rauch- und Geruchsentwicklung stark ausgeprägt und reiche bis nach Köln und Leverkusen. Gegen 19.10 wurde die Warnung der Feuerwehr Köln über die Geruchsbelästigung aufgehoben. Es bestehe keine akute Gesundheitsgefahr.

Im Zuge der Löscharbeiten lasse die Rauchentwicklung bereits nach, erklärte der Sprecher gegen 18.30 Uhr. Die Farbe des Rauchs habe sich mittlerweile von schwarz zu grau-weiß verändert. Wie lange der Einsatz vorausslichtlich noch laufe, sei derzeit nicht absehbar. nd