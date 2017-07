Neuss. Diesen Abend des 11. Juli wird Neuss so schnell wohl nicht vergessen: Eine zehn Zentner schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Nachmittag auf dem Weißenberger Weg in der Neusser Nordstadt gefunden worden.

Letzter Stand 23.30 Uhr: Bombenentschärfung verzögert sich weiter – für 00.00 Uhr geplant

Der Blindgänger soll in der Nacht noch entschärft werden: Ursprünglich war die Bombenentschärfung für 22 Uhr geplant – diese verzögert sich aber immer weiter auf 00.00 Uhr, weil der innere Sicherheitskreis noch nicht geräumt war. Die Evakuierung ist nun abgeschlossen. Ein Hubschrauber fliegt über die Sperrzone und sucht noch das Gelände mit einer Wärmebildkamera ab. Das teilt die Stadt mit.

Direkt betroffen sind demnach rund 20.000 Anwohner und zahlreiche Betriebe, ein Altenheim sowie der Hauptbahnhof. Möglicherweise könnte der Betrieb am Düsseldorfer Flughafen durch die Bombenentschärfung beeinträchtigt werden. Durch die Verzögerung der Entschärfung wird dies aber immer unwahrscheinlicher, wie ein Flughafensprecher mitteilte.

Sperrungen ab 20.30 Uhr

Die Polizei wird ab 20.30 Uhr gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten die Zufahrten sperren. Davon betroffen sind unter anderem die Düsseldorfer Straße, Batteriestraße, Gielenstraße, Rheydter Straße, Steinhausstraße und Engelbertstraße, Konrad-Adenauer-Ring, Further Straße und Römerstraße.

Rund 7.000 Anwohner, die in einem engeren Gefahrenbereich von 500 Metern um die Fundstelle wohnen, werden mit Flugblättern informiert, dass sie ihre Wohnungen und Gebäude komplett räumen müssen.

Personen im erweiterten Gefahrenbereich von 1.000 Metern werden aufgefordert, sich „luftschutzmäßig zu verhalten", so die Stadt. Das heißt: Sie sollen sich auf der abgewandten Gebäudeseite und nicht im Dachgeschoss oder im Freien aufhalten. Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben. "Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Personen, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist ab dem Nachmittag bis zur Entwarnung auf dem Further Kirmesplatz an der Kaarster Straße und in der angrenzenden Turnhalle gegeben", teilt die Stadt mit.

Die Bombenentschärfung hat erhebliche Auswirkungen auf den ÖPNV: So fahren ab etwa 20.30 Uhr keine Buslinien mehr aus dem Neusser Süden in die Nordstadt, sondern wenden an der Haltestelle Zolltor. Aus Richtung Kaarst und Düsseldorf kommende Linien brechen ihre Fahrten vor dem gesperrten Bereich ab.

Die U75 endet an der Haltestelle Handweiser, die Straßenbahn 709 an der Stadthalle. Ab 20.30 Uhr halten keine Züge und S-Bahnen mehr im Neusser Hauptbahnhof, ein Ein- und Aussteigen ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Nach Entschärfung der Bombe werden die Anlieger mit Lautsprecherwagen und per Radio informiert. Die Stadt hat zudem ein Info-Telefon eingerichtet: 02131/905801, 905802, 905803 und 905804. Ab etwa 20 Uhr informiert die Verwaltung über alle aktuellen Entwicklungen auf ihrer Facebook-Seite und dem Twitter-Kanal. red