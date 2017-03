19.03.2017 - Rommerskirchen - PKW vor Baum - Fahrer flüchtet Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Alleinunfall auf die Knechtstedener Straße in der Ortslage Anstel alarmiert. Anrufer meldeten einen PKW der vor einem Baum geprallt war. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen war der Fahrer des Fahrzeuges nicht mehr am Unfalllort. Feuerwehr und Polizei suchten das Umfeld ab - zum Einsatz kam auch ein Hubschrauber der Polizei der mit einer Wärmebildkamera nach der Person suchte . Nach meinen Informationen blieb die Suche erfolglos *** Local Caption *** 19.03.2017 - Rommerskirchen - PKW vor Baum - Fahrer flüchtet Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Alleinunfall auf die Knechtstedener Straße in der Ortslage Anstel alarmiert. Anrufer meldeten einen PKW der vor einem Baum geprallt war. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen war der Fahrer des Fahrzeuges nicht mehr am Unfalllort. Feuerwehr und Polizei suchten das Umfeld ab - zum Einsatz kam auch ein Hubschrauber der Polizei der mit einer Wärmebildkamera nach der Person suchte . Nach meinen Informationen blieb die Suche erfolglos