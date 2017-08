Rhein-Kreis Neuss. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der seit August 2016 mit seinem schwarzen Audi TT an vielen Tankstellen in NRW ohne zu zahlen getankt haben soll. Auffällig an dem Audi ist sein silberner Tankdeckel. Die Kennzeichen des Autos sind gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zuerst wurde das Kennzeichen AC-C 260 verwendet, das im August 2016 in Aachen geklaut wurde. Dieses verwendete der Fahrer bis Mai 2017 und tankte in der in Essen, Köln, Krefeld, Duisburg, Meerbusch und Düsseldorf ohne zu bezahlen. Seitdem verwendet er das Kennzeichen D-HP 1945, das in einem Düsseldorfer Parkhaus gestohlen wurde. Mit dem neuen Kennzeichen wurde der Audi beim Tanken in Dormagen, Willich, Moers und Rheinbach gesehen.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Wagen mittlerweile wieder ein anderes Nummerschild trägt. Trotzdem fragt die Bundespolizei wer Hinweise zu dem Audi oder seinem Fahrer geben kann.

Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer 02131 3000. red