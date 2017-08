Neuss/Krefeld. Die A57-Ausfahrt Büttgen der Fahrtrichtung Krefeld wird am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr gesperrt. Laut Straßen.NRW ist eine Umleitung über die Anschlussstelle Holzbüttgen ausgeschildert. Grund: In dieser Zeit werden Reparaturen an der Fahrbahn ausgeführt. Nach einem Unfall, bei dem es gebrannt hatte, hat die Arbeiten notwendig gemacht.