Grevenbroich. Die A46-Anschlussstelle Grevenbroich in Richtung Neuss ist ab Mittwoch wieder frei. Es folgen jedoch umfangreiche Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Heinsberg ab Dienstag (6. Juni) bis Ende August, wie Straßen. NRW informiert. Hierfür werde die A46-Anschlussstelle Grevenbroich in Fahrtrichtung Heinsberg gesperrt. Umleitungen werden mit Rotem Punkt über die A46-Anschlussstelle Jüchen und die A540-Anschlussstelle Gustorf ausgeschildert. Auf der A46 selbst werden die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heinsberg verengt an der Baustelle vorbei geführt. Komplette Fahrstreifensperrungen sind möglich. Ebenfalls witterungsbedingte Zeitplanverschiebungen.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an beiden Anschlussstellen Jüchen und Grevenbroich umfassen Standstreifenverstärkung entlang der A46 zwischen den Aus- und Auffahrten, Erdbauarbeiten, Erneuerung der Entwässerung und Fahrbahnerneuerung. Nach Angabe der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld kostet die Grundsanierung rund vier Millionen Euro.