Die Läufer machten die 42. Auflage des TVW zu einem vollen Erfolg. Dafür sorgt auch eine benachbarte Bäuerin.

Rhein.-Berg. Kreis. Auch in diesem Jahr, bei der 42. Auflage, lockte der Sengbach-Talsperrenlauf des TV Witzhelden zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus der Umgebung auf die Strecke um die namensgebende Talsperre.

Die Veranstaltung, die im Leichlinger Ortsteil Neuenhof gestartet wird, hat seit Jahren Kultcharakter - dank gleichermaßen anspruchsvollen und landschaftlich reizvollen Strecken einerseits, andererseits dank der familiären Atmosphäre und legendärer Kuchentheke.

Insgesamt begrüßte das Organisationsteam um Margret Knigge und Bernhard Munk genau 777 Starter. „Damit waren wir sehr zufrieden“, erklärt Knigge. Die Marke des Vorjahres mit rund 700 Teilnehmern wurde nämlich deutlich übertroffen. Gastgeber TV Witzhelden freute sich außerdem darüber, dass man sämtliche Utensilien in einer benachbarten Scheune einer Bäuerin unterbringen konnte, sodass einer Fortsetzung im nächsten Jahr erst recht nichts im Wege steht.

Wie auch letztes Jahr nutzten viele der Teilnehmer die beiden längsten Distanzen als Vorbereitung auf die anstehenden Herbst-Veranstaltungen. So stellten sich 310 Läufer dem Halbmarathon und dem so genannten Dreiviertelmarathon über 30,9 Kilometer. Am besten angenommen wurde die Sengbachrunde über 11,3 Kilometer mit gesamt 383 Teilnehmern.

Auf der längsten Distanz triumphierten zwei in Solingen und der bergischen Region gut bekannte Athleten. Der überlegene Remscheider Sieger Daniel Schmidt (1:49:32 Stunden), inzwischen für die Leichtathletik Gemeinschaft Vulkaneifel antretend, hat mehrfach den Solinger Klingenlauf gewonnen, was auch dem zweitplatzierten Nikki Johnstone (1:57:03) vom ART Düsseldorf schon gelungen ist.

Im Halbmarathon siegte der Leichlinger Weldey Gebremeskel in einer Zeit von 1:19:16 Stunden. Oliver Faber vom TSV Aufderhöhe belegte im Halbmarathon (1:39:47) Rang 16 und Platz drei der Altersklasse M 45, während auf der langen Strecke Michael Armbrüster (SLC/2:42:48) ebenfalls Dritter der M 55 wurde.

SLC-Läuferin Caroline Hardt erkämpft sich Platz drei

Auf der Sengbachrunde über elf Kilometer kämpfte sich Solinger Leichtathletik-Club-Läuferin Caroline Hardt in 49:41 Minuten auf den dritten Rang der Frauen-Konkurrenz vor.

Platz drei holte auch Björn Klemz, ebenfalls vom Solinger LC, in 11:27 Minuten im Jedermannlauf über drei Kilometer, den dieses Jahr Christian Werth vom Remscheider SV in 10:41 Minuten für sich entscheiden konnte.

Beim Sengbach-Talsperrenlauf gilt nicht nur „the winner takes it all“: Jeder einzelne Starter erhielt auch in diesemJahr vom gastgebenden Turnverein Witzhelden eine Medaille. db/fab