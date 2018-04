Neuss. Bei einem Wohnungsbrand in Neuss ist eine 76-Jährige ums Leben gekommen. Ihr 77-jähriger Ehemann konnte sich retten und kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Der Brand im Stadtteil Orken sei gegen 1.30 Uhr in der Nacht gemeldet worden, so ein Sprecher der Polizei. Die Löscharbeiten hätten zwei Stunden gedauert, eine anfängliche Gefahr für die Bewohner der anliegenden Häuser sei gebannt worden. Erkenntnisse zur Brandursache lagen am Morgen noch nicht vor. dpa