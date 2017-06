In der Neusser Kita "Zauberhügel" sollen 37 Grad gemessen worden sein. Eltern sorgen sich um ihre Kinder und erwägen eine Anzeige.

Neuss. Nordhrein-Westfalen stöhnt unter der Hitze, der richtige Schutz ist gerade für die kleinen Kinder besonders wichtig. Große Probleme haben auch die Kinder in der Kindertageseinrichtung "Zauberhügel" in Neuss. Diese Woche sollen in oberen Räumen des modernen, zweistöckigen Gebäudes mit seinen großen Fensterfronten 37 Grad gemessen worden sein. Die Eltern sind in Sorge und laufen Sturm. Laut WDR erwägen sie, Anzeige zu erstatten.

Seit Anfang August 2015 ist die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Betrieb. Aktuell werden dort 128 Kinder in sechs Gruppen betreut - die Kita ist eine der größten in Neuss. Gegen die aktuelle Hitze bringt der Aufenthalt in den unteren Räumen nur etwas Erleichterung, der Außenbereich der jungen Einrichtung fällt komplett flach, da er keine Schattenbereiche hat. Auch Anfang Juni war auf das Hitzeproblem aufmerksam gemacht worden.

Die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes bestätigt eine Messung aus der Woche vom 29. Mai bis 2. Juni, damals seien 32 Grad festgestellt worden. Und sie prüft, wie geholfen werden kann. Dazu zählen weitere Verschattungen, zum Beispiel durch Markisen, und eine Umstellung der Bodenheizung, durch die kühles Wasser gepumpt werden könnte. Ein Sprecher: "Wir prüfen das." Einer Klimanlage dagegen erteilt die Stadt eine Absage, da diese grundsätzlich nicht für Kitas geeignet sei. Bis Maßnahmen ergriffen werden könnten, empfiehlt sie Stoßlüftungen am Morgen, die inder Praxis bereits eine Kühlung um drei bis vier Grad erbracht hätten. (Red)